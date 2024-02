Repórter acusa mascote do Internacional de importunação sexual durante o Gre-nal

Uma repórter que cobria a vitória do Internacional por 3 a 2 diante do Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho, no domingo, no Beira-Rio, relatou ter sofrido importunação sexual por parte do mascote do time da casa. A jornalista Gisele Kümpel, que atua no Canal Monumental, identificado com torcedores gremistas, registrou um Boletim de Ocorrências (BO). O Internacional, em nota, indicou que irá contribuir para investigações.

Segundo Gisele, o mascote colorado a abraçou e tentou beijá-la, logo depois do terceiro gol do Inter, marcado no final do segundo tempo. A repórter contou que o mascote levantou levemente a máscara e se aproximou do seu rosto. Ela detalhou que teve a cabeça empurrada, ouviu o estalo do beijo e sentiu o suor de quem estava na fantasia do mascote.

Logo após a partida, Gisele deixou de cobrir a coletiva do técnico Renato Portaluppi e foi para o posto da Polícia Civil no estádio Beira-Rio. Lá, a repórter registrou o B.O. por importunação sexual. Ela contou que, durante todo o segundo tempo, o mascote ficou próximo dela, atrás de um dos gols, além de tentar ler o que estava no celular dela. "Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos", lamentou Gisele no X (antigo Twitter).

Em nota, o Internacional afirmou que vai disponibilizar as imagens do circuito interno de monitoramento, como costuma ser feito em casos como esse. O clube também apontou que vai acompanhar conforme novas atualizações surgirem e apurar quais medidas são necessárias.

A nota também faz referência ao acompanhamento de outra situação. Cadeiras foram quebradas na torcida gremistas e atiradas em direção aos colorados, que estavam em um anel inferior, abaixo da torcida visitante. Dois torcedores do Inter, um homem de 40 anos e uma mulher de 47, foram atingidos e sofreram traumatismos cranianos. Ambos foram levados ao hospital e estão estáveis. Um dos planos do Inter para evitar situações futuras como essa é a instalação de uma rede em frente ao setor visitante do Beira-Rio, semelhante com a existente no Allianz Parque.