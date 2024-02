Brasil derrota mais uma vez o Paraguai e fecha janela das Eliminatórias da AmeriCup com 100%

Com 20 pontos do cestinha da partida, Lucas Dias, a seleção brasileira masculina de basquete encerrou a primeira janela das Eliminatórias da AmeriCup 2025 com mais uma vitória sobre o Paraguai. Em Assunção, a equipe nacional marcou 108 a 53 e ficou em primeiro no Grupo B, à frente de Uruguai e Panamá.

Outros destaques do Brasil na partida foram Daniel Onwenu (13 pontos), além de Georginho, Jaú e Mãozinha, todos com 12 pontos. Do lado paraguaio, Rodney Mercado foi o maior pontuador com 17 pontos.

O próximo passo da seleção agora vai ser dado em direção à busca da vaga olímpica para Paris. De 2 a 7 de julho, disputa a equipe vai disputar o Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. A estreia será contra Montenegro. Camarões é a outra seleção a ser enfrentada na primeira fase.

Na outra chave, Letônia, Geórgia e Filipinas brigam por duas vagas na semifinal do Pré-Olímpico. Apenas o campeão do torneio vai aos Jogos Olímpicos.

O Brasil só volta a jogar pelas Eliminatórias da AmeriCup em novembro, com duas partidas em casa, ainda em local a ser definido, diante de Uruguai e Panamá. O torneio classificatório coloca na AmeriCup 2025 os três primeiros colocados do Grupo B, com a última janela de jogos em fevereiro do ano que vem.