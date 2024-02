Red Bull Bragantino quer aproveitar bom momento para avançar na Copa Libertadores

O Red Bull Bragantino tem um confronto decisivo nesta terça-feira, às 21h30, pela Copa Libertadores da América. Recebe o Águilas Doradas, da Colômbia, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta da segunda fase.

No primeiro jogo, na Colômbia, houve empate sem gols. Com isso, quem vencer garante vaga na terceira fase, a última antes da fase de grupos. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem passar vai encarar o vencedor do confronto entre Botafogo-RJ e Aurora, da Bolívia. Eles empataram por 1 a 1 no jogo de ida e se reencontram na quarta-feira, às 21h30, no Rio de Janeiro.

O Red Bull Bragantino vive boa sequência e não perde há sete jogos, com quatro vitórias e três empates. Suas duas únicas derrotas, porém, foram em casa, contra Água Santa e Palmeiras, ambas por 1 a 0, e válidas pelo Campeonato Paulista.

No fim de semana, o técnico Pedro Caixinha poupou vários titulares, mesmo assim, venceu o Ituano por 1 a 0 fora de casa, mantendo a liderança do Grupo C, com 18 pontos, ficando próximo da classificação às quartas de finais. O time não tem novos desfalques e a base deve ser a mesma do primeiro jogo. Eduardo Santos, Henry Mosquera, Matheus Fernandes e Nathan Camargo seguem no departamento médico.

Caixinha ainda lamentou o empate no jogo de ida, mas garantiu concentração para vencer em casa. "Estamos totalmente focados no próximo jogo, que é muito importante para nós. Com todo respeito, deveríamos ter conquistado uma vitória na Colômbia, mas isso não foi possível. Então, temos a oportunidade de decidir em casa. Só nos resta ganhar e passar à fase 3."

O Águilas Doradas viajou ao Brasil com 23 jogadores. Entre as novidades, está o atacante Adrián Estácio, recuperado de lesão muscular. O meia Auli Oliveros e o atacante Jeferson Rivas, por outro lado, seguem no departamento médico.

O time colombiano também chega motivado após o resultado do fim de semana, quando superou o Envigado por 2 a 0, alcançando 14 pontos na sexta posição do Campeonato Colombiano.