Haaland compra carro de R$ 17 milhões com edição limitada e aumenta coleção na garagem

O atacante norueguês Erling Haaland está acostumado a empilhar gols desde que surgiu no futebol internacional, mas a paixão do astro do Manchester City não se restringe ao futebol. O camisa 9 do time inglês tem uma queda por carros de luxo e recentemente adquiriu mais um automóvel esportivo para a sua coleção. Trata-se de um veículo com edição limitada, com somente 275 modelos produzidos no mundo.

Segundo o jornal norueguês Dagens Naringsliv, o carro em questão é uma Mercedes-AMG One. O veículo custa aproximadamente 36 milhões de coroas norueguesas (R$ 17 milhões na cotação atual), valor com impostos já inclusos. Ainda de acordo com a publicação, o jogador uniu forças com Ole Ertvaag, um dos maiores colecionadores de automóveis da Noruega e fundador da empresa de investimentos Hitecvision, para comprar o modelo recém-lançado.

Com mais de mil cavalos de potências, o Mercedes-AMG One é um dos carros esportivos mais velozes do planeta, indo de 0 a 200 km/h em apenas sete segundos, e a 300 km/h em 15.

A nova máquina de Haaland vai se juntar aos outros carros de luxo que o atacante do City tem na garagem. O atacante norueguês é dono de um Rolls Royce Cullinan, avaliado em 300 mil libras (R$ 1,89 milhão). O modelo é um dos preferidos do jogador, que por vezes é visto dirigindo o veículo.

Haaland também é dono de outros três carros de luxo: um Audi RS6 Avant e um Range Rover Sport, ambos avaliados em 120 mil libras (R$ 757 mil cada), além de uma Mercedes-AMG GLE Coupe, com valor estipulado em 90 mil libras (R$ 567 mil).