Guarani tem retorno do lateral-direito Heitor e médicos avaliam dupla de lesionados

O Guarani já começou a preparação para mais uma partida decisiva na luta pela permanência no Campeonato Paulista. O técnico Claudinei Oliveira terá um retorno certo após suspensão e o departamento médico avaliará outros dois jogadores visando o duelo diante do Botafogo.

O lateral-direito Heitor volta a ficar à disposição após cumprir suspensão no empate por 1 a 1 com o São Paulo. Entretanto, não tem vaga certa no time titular, disputando com Diogo Mateus, que vem sendo acionado durante os últimos jogos e foi titular na partida passada.

O departamento médico também avaliará o volante Camacho, que foi substituído no domingo com dores no joelho. Se não tiver condições, Matheus Bueno, que entrou em seu lugar, pode ganhar uma chance desde o início.

Se recuperando de lesão muscular, o atacante Derek também vive expectativa de retorno. Ele vinha sendo titular em todos os jogos até se machucar diante do Novorizontino, há duas semanas.

Com o empate diante do São Paulo, o Guarani tem seis pontos na quarta e última colocação do Grupo B. Sem mais chances de classificação, a briga do time é pela permanência. Na classificação geral, que define os dois rebaixados, o clube de Campinas está em 14º lugar. Ituano, também com seis pontos, mas pior saldo de gols (-5 a -11), e Santo André, com cinco pontos, formam a zona de rebaixamento.

O Guarani volta a campo na sexta-feira, às 18h30, diante do Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), em jogo que abre a 11ª rodada. O último adversário será o Red Bull Bragantino, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), no dia 10, às 16h.