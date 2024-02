Wild bate filho de argentino que eliminou Brasil na Copa de 90 e João Fonseca cai em Santiago

O Brasil estreou no Torneio de Santiago, no Chile, com sentimentos distintos em confrontos contra argentinos. Enquanto Thiago Wild comemorou boa largada, o promissor João Fonseca não repetiu a boa apresentação do Rio Open e acabou dando adeus logo no primeiro jogo - ele disputou o torneio como convidado.

Thiago Wild foi o primeiro brasileiro a entrar em quadra em Santiago. Pela frente, um sobrenome famoso e que não traz boas lembranças aos brasileiros. Roman Andrés Burruchaga é filho do meia-atacante Jorge Burruchaga, campeão mundial em 1986 (fez um dos gols na conquista diante da Alemanha), e que participou de todos os 90 minutos na eliminação verde e amarela na Copa do Mundo de 1990, com placar de 1 a 0, gol de Caniggia.

O jogo, portanto, teve gostinho de revanche aos torcedores brasileiros, já que Wild passou em sets corridos pelo tenista argentino, que veio do qualificatório, com um duplo 6/4 na quadra 2.

O brasileiro, 73º do mundo, sua melhor posição no ranking da ATP, abriu a partida quebrando o serviço de Burruchaga. Depois, bastou confirmar os saques para fechar em 6 a 4. O segundo set começou ainda melhor, com o brasileiro aproveitando dois break points e abrindo logo 3 a 0.

Mas Burruchaga mostrou força, devolveu as duas quebras e igualou o placar em 3 a 3. Quando tinha a chance da virada, novamente perdeu o serviço. Desta vez, Wild não bobeou mais e fechou em novo 6 a 4, no primeiro match point.

"Santiago é um lugar onde gosto muito de jogar, me sinto bem e sempre que tenho a oportunidade jogo aqui. Apesar das condições diferentes, me adapto rápido e hoje não foi diferente. Foi um bom jogo, ele jogou muito sólido, mas aproveitei as poucas chances que tive e confiança da semana passada no Rio Open para estrear bem", celebrou Wild, que agora terá um rival duro.

Nesta quarta-feira, o brasileiro terá pela frente a promessa francesa Arthur Fils, de 19 anos, cabeça de chave 3, que também esteve no Rio Open e caiu diante de João Fonseca. "Nos conhecemos há alguns anos, nunca jogamos, mas é um jogador muito bom, sólido e o que posso oferecer, depois de ter uma ótima semana no Rio, é entrar com intensidade alta e fazer o melhor que puder para tentar sair com a vitória."

Logo após o jogo de Wild, foi a vez de João Fonseca, grata surpresa no Rio Open, disputar seu segundo torneio a nível ATP da carreira. Em quadra, mais um duelo Brasil x Argentina. E desta vez com o hermano em melhor posição no ranking.

O jogo começou com Thiago Agustin Tirante dificultando muito o saque do brasileiro. Mesmo assim, a partida foi sem quebras até 5 a 5, quando o argentino mais uma vez pressionou e, desta vez, quebrou, abrindo 6 a 5. Sacou bem e levou o set por 7/5.

O brasileiro voltou melhor no segundo set, e conseguiu finalmente quebrar o serviço de Tirante, no quarto game, para abrir 3 a 1. Mais confiante nos golpes, o tenista de 17 anos assumiu o comando da partida e sacou para igualar a partida com 5 a 3. Porém, a pressão de fechar pesou e ele acabou quebrado e a seguir permitiu a igualdade.

A decisão do set foi para o tie-break e o argentino largou melhor, logo abrindo 3 a 0. João Fonseca ficou pressionado a confirmar os saques e devolver a quebra. Não conseguiu nenhuma das duas e acabou eliminado com 7 a 3.