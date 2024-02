Federação Cearense envia ofício ao STJD e pede que Pernambuco seja proibido de receber jogos

A Federação Cearense de Futebol (FCF) enviou um ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a suspensão de jogos dos torneios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Estado de Pernambuco. A iniciativa ocorreu após a delegação do Fortaleza sofrer um atentado logo depois do duelo com o Sport, pela Copa do Nordeste.

O ônibus da equipe tricolor caiu em uma emboscada montada por torcedores de uma organizada da equipe pernambucana. Vários jogadores ficaram feridos. O zagueiro Titi chegou a afirmar que os atletas escaparam da morte "por um milagre". Ele, inclusive, precisou passar por um procedimento cirúrgico para retirar estilhaços de vidros e fragmentos de uma bomba caseira de sua panturrilha.

"A diretoria jurídica da Federação Cearense de Futebol interpôs no dia de hoje manifestação dos autos da medida cautelar da procuradoria do STJD que visa adotar as medidas desportivas cabíveis à espécie no atentado sofrido pelo Fortaleza. A FCF nesse ato vem em defesa dos interesses do futebol cearense e da integridade física de todos aqueles que fazem parte do nosso futebol, e requisitou ao STJD na sua manifestação que a extensão da concessão da medida liminar e igualmente o julgamento nesse sentido, para que toda e qualquer partida realizada pela Confederação Brasileira de Futebol no estado de Pernambuco sejam suspensas, até que o estado comprove efetivamente de garantias de segurança às equipes visitantes", diz parte da nota publicada pela entidade.

A FCF ponderou que a suspensão tem que ser mantida até que o Estado garanta a segurança dos jogadores e de toda a delegação dos clubes visitantes. "Alternativamente, os jogos da equipe do Sport Recife em Pernambuco em competições organizadas pela CBF sejam realizados se for garantido segurança às equipes visitantes. Alternativamente, jogos das equipes cearenses pela CBF, dentro de Pernambuco, não sejam realizados enquanto o estado não assegurar a garantia de segurança necessária."

Após o atentado, o STJD determinou que o Sport jogue com portões fechados em todos os jogos das competições organizadas pela CBF. O clube também não poderá ter torcida mesmo que atue como visitante. A medida será válida até que o clube seja julgado.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, dos cerca de 80 torcedores que participaram da emboscada, um foi identificado e confessou ter feito parte do atentado à delegação do Fortaleza. Como não houve flagrante, ele foi liberado. Mais de 15 testemunhas já foram ouvidas e foi montado um disque-denúncia pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) na busca pelos infratores. A recompensa é de R$ 1 mil, desde que a informação resulte na prisão de algum dos envolvidos.