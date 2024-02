ATP faz acordo de 5 anos e Fundo de Investimento saudita patrocinará seus principais eventos

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou nesta quarta-feira uma "parceria estratégica plurianual" com o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, que patrocinará os grandes eventos de tênis pelos próximos cinco anos e dará seu nome ao ranking da entidade e também ao ATP Finals, que reúne os oito melhores da temporada no fim do ano, em Turim, na Itália. Há conversas para um acordo também com a WTA.

"O novo acordo marca um compromisso compartilhado significativo para melhorar o tênis global para jogadores, fãs, organizadores de torneios e partes interessadas em todos os níveis do esporte", afirmou a ATP.

O acordo começa a valer de imediato e a PIF já estará nos Torneios de Indian Wells, Miami, Madrid e Pequim. Ainda garantiu patrocínio ao Next Gen ATP Finals (com tenistas de 21 anos ou menos), que será realizado em Jeddah até 2027. Ela substitui a Pepperstone no patrocínio do ranking da ATP.

"Nossa parceria estratégica com a PIF marca um grande momento para o tênis. É um compromisso compartilhado para impulsionar o futuro do esporte. Com a dedicação da PIF à próxima geração, promovendo a inovação e criando oportunidades para todos, o cenário está preparado para um novo período transformador de progresso", comemorou Massimo Calvelli, presidente executivo da ATP.

O espanhol Rafael Nadal já havia sido nomeado o embaixador da Federação Saudita de tênis. Ao lado do sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, e de mais quatro celebridades do tênis, está sendo organizado um evento de exibição para Riad, em outubro.

"À medida que a PIF expande seu portfólio de patrocínios inovadores, nosso compromisso com 'Investido no Melhor' permanece inabalável. Através de nossa colaboração com a ATP, a PIF será um catalisador para o crescimento do tênis global, desenvolvendo talentos, promovendo a inclusão e impulsionando a inovação sustentável. Esta parceria estratégica alinha-se com a nossa visão mais ampla de melhorar a qualidade de vida e impulsionar a transformação no esporte, tanto na Arábia Saudita como em todo o mundo", completou Mohamed AlSayyad, diretor de Marca Corporativa da PIF.

Segundo a ATP, o tênis está se tornando rapidamente um esporte fundamental na Arábia Saudita, com aumento de 46% dos inscritos nos torneios entre 2019 e 2023. "A PIF aproveitará a experiência da ATP para desenvolver novas oportunidades para os jovens sauditas no tênis, inclusive por meio de instalações de última geração, treinamento e um caminho aprimorado para os jogadores na Arábia Saudita."

CONVERSAS COM A WTA

Agora, a Arábia Saudita tenta mostrar ao mundo que também pode organizar eventos femininos sem discriminação de sexo ou para homossexuais e também tenta acordo com a WTA, apesar de enfrentar resistência de nomes que marcaram história nas quadras, como Martina Navratilova e Chris Evert, que já se mostraram contra competições no Oriente Médio.

De acordo com um porta-voz da ATP, as conversas entre PIF e WTA estão correndo bem e adiantadas até para já levar o próximo Finals para a Arábia Saudita. "Como parte dos nossos planos para aumentar o valor do tênis feminino, conversamos regularmente com parceiros comerciais existentes e potenciais sobre possíveis novas formas de colaboração. Embora não descartemos nada para o futuro, não há nenhuma nova atualização no momento", disse, revelando que ainda não existe um acerto entre as partes. O acordo deve ser anunciado em breve, contudo.