Três skatistas do Brasil garantem vaga nas quartas do Pro Tour de Dubai no park

Sempre brigando pelas primeiras colocações nas disputas internacionais do skate, o Brasil iniciou bem o Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, garantindo três skatistas nas quartas de final da disputa feminina do park: Isadora Pacheco (4ª colocada), Fernanda Tonissi (19ª) e Helena Laurino (28ª) avançaram nas classificatórias desta quarta-feira. Entre as cinco melhores do ranking mundial, Raicca Ventura não compete para valer por causa de lesão no joelho. Rayssa Leal entra somente nas semifinais do street.

O País iniciou na competição com cinco representantes, mas Sofia Godoy (33ª) e Dora Varella (43ª) acabaram eliminadas. Nesta fase, somente as 29 melhores após duas voltas de 45 segundos avançavam.

Melhor brasileira, Isadora fechou com 74,13 pontos, somados já na primeira volta. Fernanda Tonissi foi a 19ª, com 66,07 também da primeira apresentação, assim como Helena Laurino, da seleção júnior, que cravou 49,00. Sofia Godoy não foi bem, com apenas 40,12, assim como Dora acabou decepcionada ao somar somente 32,76.

O Brasil ainda poderia contar com Yndiara Asp, mas a skatista sofreu uma queda durante os treinos, bateu as costas no chão e desistiu da disputa. Ela iniciou a recuperação em Dubai.

Já Raicca Ventura vive situação diferente. Em recuperação de lesão no joelho, também não irá competir para valer. A skatista, com vaga direta na segunda fase por ser a quarta do ranking mundial, deve ir à pista somente para acumular pontos no ranking, sem aplicar manobras.

Os 44 melhores do ranking após o Pro Tour de Dubai - também ocorre a disputa masculina, a partir desta quinta-feira - avançam para uma segunda janela de classificação para Paris-2024, respeitando o número de seis representantes por país.

COB ACATA DECISÃO DA CAS

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) havia assumido a administração do skate no dia 10 de janeiro após a World Skate (WS), organização internacional responsável pela regulação da modalidade e dos esportes sobre patins, retirar a Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) do seu quadro de filiados. A entidade entrou na justiça e retomou a gestão do skate nacional na terça-feira, após decisão favorável da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) e o COB acatou a decisão.

"Após a medida da Corte Arbitral do Esporte (CAS) que devolveu liminarmente a filiação da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) à World Skate, o COB reafirma o cumprimento da decisão e devolverá a gestão integral da modalidade à CBSk", anunciou a entidade.

"O World Skating Tour Dubai, que é a última competição da primeira fase das qualificatórias para os Jogos Olímpicos Paris 2024, está em curso e foi iniciado sob a responsabilidade do COB. Assim, o comitê aguardará o credenciamento do staff da CBSk pelos organizadores do evento para que seus profissionais deixem a competição."