Maurinho? Jornalistas discutem ao vivo por conta de apelido

Os jornalistas Thiago Asmar e Mauro Cezar protagonizaram uma discussão acalorada durante transmissão do programa JovemPan Esportes, na tarde desta quarta-feira (28), Mauro não gostou de ser chamado de ‘Maurinho’ por Thiago e deu um corte no colega ao vivo, deixando o clima tenso entre os dois.



Tudo começou quando Thiago, que apresenta a atração, fez a chamada para Mauro trazer informações sobre o Flamengo. De forma carinhosa, usou o apelido ‘Maurinho’. A atitude, porém, fez o comentarista repreendê-lo imediatamente. Disse que não dava esse tipo de liberdade e pediu para ser chamado pelo nome. Após o corte, Thiago resolveu levar no bom humor e disse que o colega estava sendo chato. Mauro, porém, seguiu irredutível, o que fez o apresentador perder a paciência e discursar contra a postura do comentarista.



Após o fim da discussão, o programa seguiu normalmente. Alguns minutos depois, a treta terminou com ambos reconhecendo os excessos. Thiago pediu a palavra e esclareceu aos espectadores que não havia nenhuma desavença entre eles, Mauro pediu desculpas e reconheceu ter sido grosseiro. Eles então selaram as pazes e seguiram o programa.

DO NADA



Pilhado x Mauro Cezar ao vivo



Depois, os dois se acertaram e pediram desculpas um ao outro

pic.twitter.com/WDkaVha0VH — Sala12 (@OficialSala12) February 28, 2024