Léo Santos, do Guarani, desperta interesse do Barcelona de Guayaquil para a Libertadores

Em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista, o Guarani corre o risco de perder um jogador considerado titular para a sequência da temporada. O Barcelona, do Equador, está de olho no zagueiro Léo Santos.

Representantes do clube equatoriano entraram em contato com a diretoria do Guarani para saber a situação de Léo Santos, que assinou contrato até dezembro de 2024. As conversas devem ser retomadas após o Paulistão, mas a possibilidade de disputar uma Libertadores deve pesar na decisão do jogador.

Revelado no Corinthians, o zagueiro de 25 anos não conseguiu se firmar no profissional e foi emprestado para Fluminense, Ponte Preta, Ferroviária e Ceará. Seu vínculo com o clube do Parque São Jorge terminou em dezembro do ano passado.

Livre no mercado, Léo Santos assinou com o Guarani e foi titular nas dez partidas realizadas pelo Paulistão. No último domingo, o zagueiro marcou o gol no empate com o São Paulo, que tirou o time de Campinas da zona de rebaixamento.

Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o Guarani é o lanterna do Grupo B e o primeiro fora da zona de rebaixamento, com os mesmos seis pontos do Ituano, ficando na frente nos critérios de desempate.

Na sexta-feira, o Guarani vai até Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo, às 18h30, no estádio Santa Cruz. O adversário da última rodada é o Red Bull Bragantino, em Campinas, no dia 10 de março.