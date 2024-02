Com cirurgia na sexta-feira, Gerson está otimismo em sua recuperação: 'Vai dar tudo certo'

O volante Gerson utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira, para demonstrar otimismo na sua recuperação para depois da cirurgia a qual será submetido nesta sexta-feira. O procedimento servirá para dar prosseguimento ao tratamento das dores abdominais que fizeram o atleta desfalcar o time nas últimas rodadas da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca.

"Olá rapaziada, boa tarde. Passando para agradecer a todos vocês pelo apoio e carinho, Vou dando notícias. Logo o curinga está de volta. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Tchau!", disse o atleta, em um vídeo.

O volante deu entrada em um hospital localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no domingo (18) e ficou internado até terça-feira (20), quando recebeu alta. Os exames indicaram a necessidade de cirurgia, mas o tratamento inicial foi a base de medicamentos.

Com a decisão pelo procedimento cirúrgico, Gerson não defenderá mais o Flamengo no Campeonato Carioca. O clube optou por não determinar um prazo para recuperação do atleta, que esteve no Maracanã no último domingo (25), na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 0.

Novamente sem Gerson, o já classificado e 'campeão' da Taça Guanabara, Flamengo, enfrenta o Madureira neste sábado, às 16h, pela última rodada da primeira fase.