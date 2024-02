Charles Leclerc promete fazer 'tudo' na Ferrari para derrubar a hegemonia da Red Bull na F-1

Charles Leclerc está esperançoso de que ele e a Ferrari possam lutar pela vitória no Grande Prêmio do Bahrein, que abre a temporada da Fórmula 1 neste fim de semana, prometendo fazer "absolutamente tudo" para derrubar a atual campeã mundial Red Bull.

Leclerc e Carlos Sainz comentaram após os testes de pré-temporada que a Red Bull continua sendo a equipe a ser batida no início do ano, com o RB20 revisado, impressionando muita gente no paddock.

Enquanto o pelotão da F-1 se reunia no Circuito Internacional do Bahrein para a semana da corrida, Leclerc fez uma nova avaliação das chances da Ferrari e da única área em que eles ainda não conseguiram se comparar com a Red Bull.

"A questão é que a Red Bull é uma das únicas equipes que não fizeram uma simulação completa de corrida durante os testes, o que normalmente nos ajuda a entender onde estamos exatamente", disse Leclerc. "É muito difícil saber onde eles estão. Fizemos um, então sabemos onde estamos obviamente. Algumas das equipes fizeram algumas corridas e temos uma ideia de onde elas estão, mas com a Red Bull não é o caso. É impossível entender onde estamos."

Com duas pole positions (2019 e 2022) e uma vitória na corrida (2022) em Sakhir, Leclerc acrescentou: "Esta é uma pista em que fomos fortes no passado e espero que possamos lutar pela vitória. É claro que, se houver uma oportunidade, faremos absolutamente tudo para aproveitá-la."

Leclerc abordou também a questão do que representaria uma temporada de sucesso para ele e para a Ferrari em 2024 - o monegasco não venceu na temporada passada e a equipe triunfou apenas uma vez.

"O desafio é por muitas vitórias, definitivamente seria um passo em frente e seria uma temporada positiva", disse Leclerc. "Acho que precisamos continuar com o impulso positivo da segunda parte do ano passado, porque por mais que não tenha sido uma temporada positiva no geral - começamos muito abaixo das nossas expectativas no início de 2023 - a segunda parte do ano foi muito mais positiva."