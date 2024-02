Fluminense decide título da Recopa Sul-Americana com LDU em clima de revanche no Rio

A América do Sul conhecerá seu primeiro campeão continental na temporada. Fluminense e LDU, do Equador, medem forças no segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira a partir das 21h30. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com expectativa de mais de 60 mil torcedores.

O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, conquistando o título inédito diante do Boca Juniors. Já a LDU levantou o troféu da Sul-Americana ao desbancar o Fortaleza. Esta é a terceira final continental entre os clubes. A LDU levou a melhor em 2008, na Libertadores, e em 2009, na Sul-Americana. Por isso, esta decisão tem um clima de revanche para os brasileiros.

No primeiro jogo, na altitude de 2.850 metros de Quito, a LDU levou a melhor, venceu por 1 a 0, com gol de Alex Arce, aos 48 minutos do segundo tempo, quando o empate parecia estar selado. Agora o rival equatoriano joga por um empate. O Fluminense precisa vencer a partir de dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se vencer por apenas um gol de vantagem, o duelo vai para a prorrogação e, em último caso, pênaltis.

No último fim de semana, usando alguns reservas, o Fluminense fez o clássico com o Flamengo e acabou derrotado por 2 a 0. O time das Laranjeiras já estava classificado às semifinais do Campeonato Carioca, mas o rival praticamente confirmou o título simbólico da Taça Guanabara, a fase classificatória.

O técnico Fernando Diniz tem uma boa opção para escalar o Fluminense. O atacante John Kennedy, que cumpriu suspensão no primeiro jogo, está à disposição. Ele, que marcou o gol do título da Libertadores, também deixou sua marca em outros quatro jogos eliminatórios recentes. É a principal opção para o ataque, especialmente para a vaga de Keno.

Por outro lado, o zagueiro Marlon, os laterais Samuel Xavier e Marcelo e o meia Gabriel Pires são dúvidas. Eles vêm fazendo treinos de transição, mas não estão confirmados. Guga deve começar na lateral direita e Diogo Barbosa na lateral-esquerda.

Apesar de preservar alguns jogadores no clássico, Diniz ainda precisa se preocupar com o desgaste físico, mas projeta um time mais descansado. "Estamos administrando a carga de treinamentos e, obviamente, o time que deve iniciar será o que tem mais entrosamento. Ansiedade é normal em vésperas de jogos importantes, é um título inédito. Mas vamos saber trabalhar esses aspectos emocionais para ter condições de fazer um bom jogo", comentou em tom confiante.

Apesar de fazer vários amistosos, a LDU disputou apenas seu primeiro jogo oficial na temporada justamente no confronto de ida desta final. O clube fechou a contratação do técnico Josep Alcácer, mas ele não tem a licença da Conmebol e não pode dirigir o time à beira do gramado. Com isso, o auxiliar Adrián Gabbarini estará novamente à frente do elenco.

Assim como no primeiro jogo, o zagueiro Facundo Rodríguez, peça-chave do sistema defensivo, está fora. Comprado em definitivo do Godoy Cruz, da Argentina, não teve sua inscrição finalizada a tempo. Assim, o setor seguirá com Ricardo Adé e Richard Mina.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X LDU -

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

LDU - Alexander Domínguez; Quintero, Ricardo Adé, Richard Mina e Quiñónez; Zambrano, Piovi e Sebastián González; Jhojan Julio, Hurtado e Estupiñán. Técnico: Adrián Gabbarini (auxiliar).

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG)

HORÁRIO - 21h30

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).