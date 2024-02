Lautaro é homenageado, faz em goleada sobre Atalanta e Inter abre 12 pontos no topo do Italiano

A Inter de Milão deu mais um passo nesta quarta-feira para conquistar seu segundo título na temporada. Em mais uma apresentação de gala no Giuseppe Meazza, em jogo atrasado da 21ª rodada quando disputava a Supercopa da Itália (foi a campeã), goleou a Atalanta por 4 a 0 e ampliou a folgada vantagem na liderança para 12 pontos sobre a Juventus (69 a 57).

Lautaro Martínez foi homenageado antes da partida e retribuiu com mais um gol para a equipe. Artilheiro isolado do Italiano, o argentino agora tem 23 bolas nas redes adversárias em 24 partidas. Na temporada, anotou 26 vezes e ainda tem duas assistências. A marca poderia ser maior se não perdesse um pênalti na etapa final.

Logo no começo do jogo em Milão, a Atalanta deu um susto quando Ketelaere acertou belo voleio e mandou às redes. Após dois minutos de análise, contudo, o VAR anulou o lance flagrando uma falta na área. Gol anulado de um lado, validado do outro. Darmian pegou a sobra na entrada da área e fez 1 a 0 aos 26 minutos.

A festa da torcida que lotou o Giuseppe Meazza e iniciada com homenagem a Lautaro Martínez pelos 100 gols na história do Campeonato Italiano - entrou em campo com 101 - foi linda. E cresceu antes do intervalo, com o argentino anotando uma pintura. O artilheiro recebeu de Pavard após saída errada da defesa da Atalanta, no círculo da grande área, girou e, de canhota, mandou sem defesa para um imóvel Carnesecchi. O camisa 10 comemorou com saudação à torcida rossonera.

A segunda etapa ainda estava no início e a Inter teve um pênalti para ampliar seu domínio em campo. Lautaro assumiu a cobrança, mas bateu mal, Carnesecchi deu rebote e Dimarco, que invadiu a área antes da batida, ampliou no rebote.

Com mais uma vitória encaminhada, Simone Inzaghi optou por descansar seu artilheiro, dando minutos para Alexis Sanchez. Com somente três minutos em campo, o chileno cobrou falta na cabeça de Frattesi, que transformou a surra em goleada.

NAPOLI MASSACRA E QUEBRA TABU

Fazendo uma campanha ruim no Italiano após se sagrar campeão na temporada passada, o Napoli quebrou o jejum de vitórias fora de casa que já durava quase três meses ao arrasar em visita ao Sassuolo, também em jogo atrasado da 21ª rodada.

Depois de sair atrás do placar, gol de Racic, aos 17 minutos, a partida foi toda do Napoli, que viu o artilheiro Osimhen anotar um hat-trick e ser um dos destaques, ao lado de Kvaratskhelia, que fez outros dois, um deles após assistência do nigeriano. Rrahmani empatou ainda no primeiro tempo.

Mesmo com o resultado positivo, os napolitanos seguem em posição intermediária no Italiano, ocupando somente o 8º lugar, com 40 pontos. O Sassuolo está afundado na zona de rebaixamento, com 20, em 18º.