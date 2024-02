Medvedev passa sem sustos por Fokina e avança à semifinal em dia de desistências em Dubai

Estão definidas as semifinais do Torneio de Dubai, a nível ATP 500. Andrey Rublev e Alexander Bublik, os primeiros garantidos e que se enfrentam, avançaram após seus oponentes abandonarem no segundo set por lesões. Já o atual campeão Daniil Medvedev confirmou o favoritismo com triunfo tranquilo sobre espanhol Alexander Fokina para encarar o francês Ugo Humbert, que salvou três match points e virou diante do polonês Hubert Hurkacz.

Depois de batalha de três sets e virada nas oitavas contra o italiano Lorenzo Sonego, na quarta-feira, Medvedev teve uma quinta-feira tranquila contra o espanhol Alejandro Davinovich Fokina, oitavo favorito, necessitando de somente 1h19 para se garantir entre os quatro melhores.

Principal candidato ao título em Dubai, o russo avançou com fáceis 6/2 e 6/3. Dominante do início ao fim, quebrou o serviço de Fokina duas vezes em cada set e só permitiu que o espanhol aproveitasse um break point na partida.

E equilíbrio prevaleceu até 2 a 2 na primeira parcial, quando Medvedev emplacou quatro pontos seguidos para fechar. No set seguinte, o começo foi arrasador, com o cabeça de chave 1 novamente fazendo quatro pontos consecutivos e abrindo logo 4 a 0. Após ser batido em oito games diretos, finalmente o espanhol desencantou, ao quebrar na quinta parcial. Mas a vantagem do russo era grande e ele não permitiu a reação, avançando com 6 a 3.

O adversário será o francês Ugo Humbert, quinto favorito, que fez 3/6, 7/6 (10/8) e 6/3 diante de Hubert Hurkacz, que desperdiçou três chances de fechar quando tinha 1 a 0. Cabeça de chave 3, o polonês aproveitou a vantagem de um break do quarto game para fazer 6 a 3 no primeiro set. No segundo, ficou atrás com 3 a 1, mas reagiu e buscou o empate. A decisão foi para o tie-break e ele desperdiçou três match points, permitindo o empate, com derrota por 10 a 8.

A definição do semifinalista ficou para o terceiro set e o francês foi logo quebrando para abrir 2 a 1. Hurcakz teve chance de empatar no oitavo game, mas desperdiçou dois break points com 40 a 15. Humbert pressionou o serviço e no primeiro match point, fechou em 6 a 3.

JOGOS COM DESISTÊNCIAS

O primeiro jogo do dia em Dubai foi entre Bublik e Jiri Lehecka. Depois de fazer 6 a 4 no primeiro set, o cabeça de chave 7 vencia por 4 a 1 na parcial seguinte quando o checo abandonou, com dores no ombro.

Em sua terceira semifinal da temporada, o tenista do Casaquistão vai entrar no Top 20 da ATP pela primeira vez. O rival será o vice campeão Andrey Rublev, que também não precisou completar sua partida das quartas. O russo passou por Sebastian Korda também quando já tinha vantagem, de 6 a 4 e 4 a 3. O americano sentiu dores no abdômen e acabou desistindo antes do fim.