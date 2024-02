Bayern de Munique não poderá ter torcida fora de casa no próximo jogo em competições europeias

O Comitê Disciplinar da Uefa decidiu, nesta quinta-feira, que o Bayern de Munique não poderá vender ingressos aos seus torcedores para o próximo jogo fora de casa nas competições organizadas pela entidade. O motivo foi o arremesso de objetos no gramado e utilização de material pirotécnico nas arquibancadas no jogo do último dia 14, em Roma, na derrota por 1 a 0 para a Lazio nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O clube alemão, que não vive boa fase e poderá perder uma hegemonia de 11 anos no campeonato nacional para o Bayer Leverkusen - está oito pontos atrás (61 a 53) e restam 14 jogos - ainda foi multado em 50 mil euros (cerca de R$ 268 mil).

"Esta é uma decisão muito difícil. Já tínhamos feito um apelo urgente aos nossos torcedores em Dezembro e pedimos que não usassem quaisquer tipo de atividade pirotécnica. A partir de agora, nenhum torcedor poderá nos acompanhar em nosso próximo jogo fora de casa na Europa. A equipe carece de apoios importantes e isso é particularmente difícil para os torcedores, que sempre se comportam bem. Solicitamos os motivos da decisão e estamos examinando a possibilidade de recurso", disse Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.

Além das penalizações, o time bávaro não poderá contar com Dayot Upamecano no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 5. O zagueiro francês foi expulso no jogo de ida com a Lazio, devido a uma falta dura sobre Immobile.