Carpini mantém calma com relação a James Rodriguez: 'Ele está num estágio físico diferente'

Os poucos mais de 20 minutos em que James Rodriguez esteve em campo na vitória sobre a Inter de Limeira, quarta-feira, em Brasília, por 3 a 0 - com um gol e uma assistência do colombiano -, fizeram a torcida do São Paulo lotar as redes sociais com pedidos para que o jogador assumisse a titularidade na equipe. Mas o técnico Thiago Carpini preferiu manter a calma.

"A partir do momento que vira a chave e ele se sente feliz e importante no processo, ele volta a fazer parte do clube e é tecnicamente indiscutível", disse o treinador, referindo-se ao momento em que o jogador, descontente, chegou a pedir para rescindir contrato e deixar o clube, mas não houve acordo com a diretoria.

"Ele está num estágio físico diferente, compromete um pouco. É uma referência técnica que temos. Ele perdeu um período importante de preparação, mas ganhamos uma opção, vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela. James jogou muito bem por 20 minutos, ele se dispôs a ajudar dentro e fora de campo. Estou muito feliz", continuou Carpini.

Líder do Grupo C, com 18 pontos, mas ainda sem vaga assegurada para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo volta a campo no domingo, às 20 horas, no clássico com o Palmeiras, no MorumBIs. Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo frente à Inter de Limeira, está fora da partida.