Abel tem três motivos para escalar os titulares do Palmeiras no clássico com o São Paulo

Abel Ferreira reconhece que o elenco do Palmeiras precisa de folga para que tenha uma temporada com menos problemas físicos, mas o técnico vai escalar o que tem de melhor à disposição para o clássico de domingo, às 20 horas, diante do São Paulo, no MorumBis, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Três são os motivos.

O primeiro é o desejo de garantir o primeiro lugar na classificação geral, que vai permitir decidir em casa todas as fases da competição até a final. O time alviverde soma 24 pontos e só pode ser alcançado pelo Santos, que tem 22. Uma vitória sobre o São Paulo e empate do time de Vila Belmiro frente ao Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, servirão para concluir a missão.

O segundo motivo para ter todos os titulares em ação no clássico é a rivalidade entre as equipes, que já decidiram o título da Supercopa Rei este ano, com vitória são-paulina nos pênaltis. "Não tenho tido sorte contra o São Paulo", admitiu Abel.

O terceiro motivo é o fato de o Palmeiras ser o único invicto do Paulistão, com sete vitórias e três empates. Além disso, o time tem o artilheiro da competição. Flaco López tem sete gols marcados, ao lado de Dellatorre, do Mirassol.