Ponte Preta vai ter dois retornos para encarar o Novorizontino na busca pela vaga

A Ponte Preta teve duas boas notícias nesta quinta-feira visando a busca pela classificação às quartas de final no Grupo B do Campeonato Paulista. Dois importantes jogadores foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do técnico João Brigatti para encarar o Novorizontino, no próximo domingo, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli: o zagueiro Luis Haquin e o atacante Gabriel Novaes.

O defensor, que vinha sendo titular, foi preservado da vitória por 1 a 0 em cima do Corinthians por causa de dores na coxa, mas já está recuperado. Com relação ao centroavante, ele está fora desde a partida contra o Red Bull Bragantino porque estava em tratamento de um trauma no pé.

Poder contar com mais opções nesta reta final da fase de classificação deixou o treinador da Ponte Preta mais animado na luta pelo objetivo de se manter na sequência da competição.

O único atleta que segue como dúvida é o meia-atacante Dodô. Ele se recupera de um estiramento no joelho e não deve ter condições de jogo por enquanto. De qualquer forma, o sistema de jogo será mantido com três zagueiros, no 3-5-2.

Atualmente, a Ponte Preta é segunda colocada do Grupo B com 16 pontos e depende apenas de si para avançar de fase. Briga contra o Água Santa, com 14, mesmo porque o Palmeiras já garantiu a liderança, com 24. O Guarani, com seis, está sem chances e briga contra o rebaixamento. Na última rodada, a Ponte Preta enfrenta o Santo André, no ABC.