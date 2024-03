Cazares se recupera de lesão e será titular do Santos no duelo de domingo em Bragança Paulista

Recuperado de lesão no tornozelo direito, Juan Cazares volta ao time do Santos, neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, às 18 horas, em Bragança Paulista, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

"Estou recuperado, bem fisicamente e mentalmente. Trabalhei muito para isso e estou motivado para voltar com tudo, sempre fazendo o melhor para o time. A melhor coisa possível é quando o jogador tem a confiança do treinador. E o Carille (Fábio, técnico) já me avisou que eu iria jogar domingo, então me preparei bastante ao longo desta semana. Espero fazer um jogo bom, pois sabemos da qualidade deles. Temos que estar concentrados para sair de lá com os três pontos", afirmou o meia equatoriano.

O jogo é importante para o Santos, que tem garantido o primeiro lugar do Grupo A, mas ainda briga com o Palmeiras pela liderança geral do campeonato. O time de Vila Belmiro tem 22 pontos, enquanto o rival alviverde soma 24.

A equipe com a melhor campanha na primeira fase do Paulistão fica com o direito de decidir todas as demais fases da competição como mandante.

"A verdade é que se nós fizermos a nossa parte, ganhando os jogos e tendo boas atuações, a liderança geral é consequência. Temos que pensar primeiro em seguir fazendo o nosso trabalho e depois vemos como ficará na tabela", afirmou Cazares.