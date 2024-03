Artilheiro Flaco López demonstra ansiedade por jogar o clássico de domingo contra o São Paulo

O Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Paulista e está invicto após dez jogos disputados. E um dos jogadores mais elogiados neste momento de destaque da equipe é o atacante Flaco López, artilheiro da competição, com sete gols, ao lado de Dellatorre, do Mirassol. O argentino festeja a boa fase em sua terceira temporada pela equipe do Palestra Itália e demonstra ansiedade por jogar o clássico de domingo contra o São Paulo, no MorumBis, às 20 horas.

"Estou vivendo um momento muito feliz, um dos melhores desde que cheguei. E mais feliz ainda porque estou conseguindo ajudar o time a conquistar coisas. Agora estamos em busca do Paulistão e também estou feliz por ser atualmente o artilheiro da competição. Vamos tentar seguir assim até o final", disse o jogador.

"Nos dias antes de um clássico, pessoalmente eu fico mais motivado e concentrado. Acho que todo mundo fica assim, são jogos que todos desde pequeno sonham em jogar. Hoje já estou ansioso para o jogo de domingo", afirmou López. "Sempre que a gente entra em campo, temos a mesma responsabilidade. Tem jogos que ficamos inconscientemente mais concentrados, como o deste domingo, contra o São Paulo, mas acho que temos a qualidade de encarar todos os jogos com a mesma responsabilidade. Tratamos de dar o 100% em todos os jogos e domingo será desse mesmo jeito."

Com 17 gols, Flaco López já é o oitavo argentino com mais gols na história do Palmeiras. Ele disputou 65 jogos e conquistou os títulos do Brasileirão (2022 e 2023), do Paulista (2023) e da Supercopa do Brasil (2023).

O Palmeiras pode garantir domingo o primeiro lugar na classificação geral, que vai permitir decidir em casa todas as fases do Paulistão até a final. O time alviverde soma 24 pontos e só pode ser alcançado pelo Santos, que tem 22. Uma vitória sobre o São Paulo e empate do time de Vila Belmiro frente ao Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, servirão para concluir a missão.