Cruzeiro anuncia a chegada do atacante argentino Barreal: 'Ansioso para começar a jogar'

O Cruzeiro pode ter um ataque argentino na reta final do Campeonato Mineiro e no Brasileirão. Nesta sexta-feira, o clube oficializou a chegada de Álvaro Barreal, emprestado pelo Cincinnati até dezembro, e que deve formar parceria com o centroavante Didenno.

"Seja muito bem-vindo Barreal! O argentino de 23 anos é o mais novo reforço para a temporada! Ele chega por empréstimo do FC Cincinnati, até o fim de 2024", oficializou o clube em suas redes sociais.

O jogador já esteve na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, desde o início do dia, realizou exames médicos e assinou o contrato. Ganhou a nova camisa e mostrou-sew empolgado.

"Muito linda", disse o jogador sobre a nova camisa. Os elogios foram além. "São muito boas as impressões. Cheguei a um clube muito grande, dá para notar nas instalações", seguiu, satisfeito com a recepção. "Desde que cheguei, foram me buscar no aeroporto então estou muito feliz de chegar ao Cruzeiro."

Será a primeira aventura do jogador em solo brasileiro e ele não escondeu que era uma de suas metas na carreira. "Um sonho estar nesse país. Estou muito contente por chegar a este grande clube e ansioso para começar a jogar e estar com meus companheiros", afirmou o jogador, que se surpreendeu com o carinho da torcida pelas redes sociais.

"Uma mensagem muita linda da torcida, um apoio muito grande que recebi nas redes sociais e estou contente com isso. Estou fechado com o Cruzeiro", agradeceu o jogador, prometendo retribuir o carinho em campo. O clube fez um vídeo com sua facilidade em atacar e em anotar gols.