Inter de Limeira recebe Ituano atrás de reabilitação e de olho em vaga no Paulistão

Lutando ponto a ponto pela classificação no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira volta a campo neste sábado, às 20h, quando recebe o Ituano no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela 11.ª e penúltima rodada da fase de grupos. O Ituano também tem chance de avançar, mas ao mesmo tempo vive crise e luta contra o rebaixamento. A novidade vai ser a estreia do técnico Alberto Valentim.

Depois de cinco jogos invicta, sendo quatro vitórias seguidas, a Inter de Limeira não conseguiu bons resultados nos últimos três jogos. Perdeu para o Água Santa por 2 a 1 e empatou sem gols com o Santo André, ambos fora de casa, e perdeu em casa para o São Paulo, por 3 a 0, na última quarta-feira, em Brasília, em jogo atrasado.

Apesar disso, ainda está no G-2 do Grupo C, em segundo lugar com 14 pontos. O Mirassol tem a mesma pontuação, mas está em terceiro por conta do número de vitórias (4 a 3). Red Bull Bragantino (18) e Corinthians (10) completam a chave. A Inter de Limeira tem chance de se classificar nesta rodada, desde que vença e o Mirassol perca para a Portuguesa. O último jogo da Inter será diante do Santos, fora de casa.

Para montar o time, o técnico Júnior Rocha não poderá contar com o zagueiro Diego Jussani, suspenso, e com o lateral-direito Felipe Albuquerque, lesionado. Devem entrar Matheus Mancini e JP Galvão, respectivamente. No ataque, Juninho, artilheiro com três gols, voltou a sentir lesão e está fora. Everton Brito, com dores no tornozelo, é dúvida e pode dar lugar ao meia Albano, embora Gabrielzinho também seja opção para manter o esquema.

O Ituano segue em crise no Paulistão. Sua única vitória ocorreu na segunda rodada, quando fez 1 a 0 no Corinthians, em 24 de janeiro. Desde então foram três empates e cinco derrotas, a última em casa, por 1 a 0, diante do Red Bull Bragantino. Além disso, perdeu para o São Luiz-RS por 2 a 1, em Ijuí (RS) e foi eliminado ainda na primeira fase da Copa do Brasil, em que só precisava de um empate. O resultado sacramentou a demissão do técnico Marcinho Freitas para a chegada de Alberto Valentim.

Na classificação geral, que define os dois rebaixados, o Ituano está em 15.º lugar, com seis pontos, formando o Z-2 com o Santo André, com cinco. Apesar disso, ainda tem chances reais de classificação no Grupo A, porque os adversários não decolaram. O Santos lidera com 22 pontos, mas a vice-líder Portuguesa tem sete. O Ituano aparece em terceiro, seguido pelo Santo André.

O técnico Alberto Valentim terá apenas dois jogos nesta primeira fase para salvar o time do rebaixamento e ainda buscar a classificação. Depois da Inter, o Ituano encara o São Paulo em casa.

Neste primeiro jogo, o treinador terá dor de cabeça para montar o sistema defensivo. Os zagueiros João Vialle e Vitão estão suspensos. O experiente Claudinho não joga desde o começo de fevereiro por conta de lesão e também não deve estar à disposição.

Marcel, que iniciou a temporada como titular, e Vinícius Poz, prata da casa de 20 anos que sequer estreou como profissional, são as opções de origem, a menos que Valentim decida improvisar outros jogadores.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA X ITUANO

INTER DE LIMEIRA - Max Walef; JP Galvão, Maurício, Matheus Mancini e César Morais; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito, Quirino e Andrew. Técnico: Júnior Rocha.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Marcel, Vinícius Poz e Léo Duarte; Miqueias, Aluisio e Yann Rolim; Vinícius Paiva, José Carlos e Pablo Diogo. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).