Portuguesa pega o Mirassol no Canindé focado em se livrar do risco de queda no Paulistão

A Portuguesa segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento geral do Campeonato Paulista e ao mesmo tempo, busca se garantir nas quartas de final do Grupo A. Vindo de duas derrotas, para Botafogo-SP e Palmeiras, a Lusa busca a reabilitação em casa, no Canindé, diante do Mirassol, neste sábado, às 18h. O rival, por sua vez, também precisa voltar a vencer para continuar vivo no Grupo C.

Atualmente, apesar de estar apenas duas posições da zona de rebaixamento geral do Paulistão, com sete pontos, a Portuguesa aparece dentro da zona de classificação do Grupo A. O Santos já classificado lidera com 19, enquanto Ituano tem seis pontos e Santo André tem cinco. Já na última rodada, a Lusa enfrentará o Novorizontino, fora de casa.

O Mirassol tem uma campanha bem acima do adversário, mas está fora da zona de classificação do Grupo C. Com 14 pontos e na terceira colocação, o time do interior luta pela vaga contra a Inter de Limeira, que tem a mesma pontuação. Com dez pontos, o Corinthians tem chances mínimas de classificação. O Mirassol fecha a primeira fase diante do São Bernardo na próxima semana.

Uma das novidades da Portuguesa, é a volta do próprio técnico Pintado, que cumpriu suspensão na rodada passada e não pôde ficar à beira do gramado contra o Palmeiras. Por outro lado, são dois desfalques por suspensão. O zagueiro Patrick levou o terceiro cartão amarelo e o atacante Victor Andrade acabou expulso. Na defesa, Marco Antônio tem tudo para fazer trio de zaga com Quintana e Robson. Na frente, a dúvida fica entre Paraízo e Maceió.

Com relação ao lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso e o atacante Chrigor, que foram liberados pelo departamento médico para a transição física, eles ainda não devem reunir condições de jogo.

Do outro lado, o Mirassol teve uma semana inteira para recuperar seus atletas e se preparar para este jogo. Foi justamente isso que o técnico Mozart citou ao término da preparação.

"Nós temos que fazer valer o fato de termos tido a semana inteira de treinamento e descanso e nosso adversário ter jogado no meio da semana. Óbvio que é uma pequena vantagem, mas ela existe. Vamos enfrentar um adversário duro que está bem pressionado pela questão da classificação. Por isso, precisamos de paciência. Temos que estar em um dia técnico importante e o que me tranquiliza e me dá uma confiança grande é o nosso desempenho nos últimos jogos", avaliou o técnico.

O comandante conta com o retorno do lateral-direito Warley, que também atua improvisado na esquerda. Ele estava suspenso na partida do final de semana e deve voltar na vaga que foi de Marcelo. No mais, a base é a mesma dos últimos jogos.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA X MIRASSOL

PORTUGUESA - Thomazella; Quintana, Robson e Marco Antônio; Douglas Borel, Ricardinho, Tauã, Eduardo Diniz e Giovanni Augusto; Paraizo (Felipe Marques) e Maceió. Técnico: Pintado.

MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 18h

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).