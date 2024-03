Sainz se diz surpreso em competir com Red Bull de Pérez e prevê evolução da Ferrari

Ainda em situação indefinida no grid da próxima temporada da Fórmula 1, Carlos Sainz foi um dos destaques deste sábado ao terminar o Grande Prêmio do Bahrein na terceira colocação, apenas atrás dos carros da Red Bull, de Max Verstappen e Sérgio Pérez. O espanhol, inclusive, se diz surpreso por ter conseguido acompanhar o mexicano.

"Me senti muito bem hoje. O começo não foi ideal, mas a partir daí eu só gerenciei bem meus pneus e pude imprimir meu ritmo e ultrapassar dois ou três carros até chegar ao pódio. Consegui me manter no mesmo ritmo da Red Bull no fim, o que foi uma boa surpresa. Ainda não é o suficiente, não é onde queremos estar, mas bons passos à frente comparado ao ano passado e um bom início de temporada", disse.

Sainz falou um pouco da estratégia utilizada e afirmou ter gostado do desempenho do seu carro com os pneus duros. "Tínhamos um plano bem claro, usando um pneu macio e depois dois duros. Nos sentimos um pouco mais confortáveis com os pneus duros no nosso carro, porque superaquece menos e degrada menos. É um pneu um pouco mais complicado para aquecer e que trava mais os dianteiros nas frenagens, mas assim que colocamos no nosso carro podemos ir no limite. Na Red Bull, você pode ver diferentes características e escolhas de estratégia, mas acho que essa é a beleza da Fórmula", afirmou.

O espanhol espera ser ainda mais competitivo na Arábia Saudita. "Vamos ver. É o primeiro circuito diferente que vamos com esse carro de 2024, então vai ser uma surpresa para todos verem onde estar. Espero que as Red Bulls e as McLarens, que foram muito bem em circuitos de alta velocidade, sejam competitivas lá. Mas nosso carro também melhorou em alta velocidade, então espero que também possamos ter um bom desempenho lá", concluiu.

Neste sábado, Carlos Sainz travou um bom duelo com seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que terminou a corrida na quarta posição. Os dois quase se chocaram em uma das ultrapassagens realizadas pelo espanhol.

Os pilotos voltam às pistas no Grande Prêmio da Arábia Saudita, que acontecerá entre os dias 07 e 09 de março.