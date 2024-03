Pedro Quintas é o único representante do Brasil na final do Skate Park no Pro Tour de Dubai

O Brasil terá apenas um representante na final da etapa masculina do Skate Park no Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Pedro Quintas avançou com um sexto lugar e acabou sendo o único representante do país vivo na briga pelo título, já que Luizinho, Augusto Akio, Pedro Barros e Pedro Carvalho acabaram eliminados na semifinal deste sábado.

Pedro Quintas encaixou uma primeira volta quase perfeita e somou 86,27 pontos, garantindo assim uma vaga na final. Ele ficou atrás dos americanos Tate Carew (93,04), Gavin Bottger (90,00), do australiano Kieran Woolley (89,32), do italiano Alex Sorgente (88,27), e do dinamarquês Viktor Solmunde (87,20). Os dois últimos classificados à decisão foram: o espanhol Danny Leon (84,93) e o sueco Hampus Winberg (83,41)

O também brasileiro Pedro Carvalho chegou a sentir o gostinho da classificação, mas acabou ficando em nono, com 82,96. Luizinho, que representou o Brasil na última Olimpíada, voltou após grave lesão, mas só conseguiu um 12º lugar (80,00). Ele não tem mais chances de estar em Paris. Augusto Aikio ficou em 14º (76,13), seguido por Pedro Barros (64,43).

A final do Skate Park, com Pedro Quintas na pista, acontecerá neste domingo, a partir das 12h05 (horário de Brasília)

ISADORA PACHECO CAI NA SEMIFINAL

A única representante feminina no Skate Park, Isadora Pacheco não teve um bom desempenho, acabou errando as manobras nas três tentativas que teve e ficou na penúltima colocação (54,43). A espanhola Naia Laso avançou em primeiro lugar, com 88,00 pontos.

Os 44 melhores skatistas do ranking mundial do Skate Park avançarão para a segunda janela e classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, podendo cada país ter ao máximo seis representantes. Apesar da eliminação em Dubai, Pacheco ocupa o 19º lugar. No momento, também estariam na Olimpíada: Raicca Oliveira (4ª), Dora Pereira (12ª), Yndiara Asp (16ª), Érica Leguizamon (31ª) e Victoria Bassi (41ª).