Inter fecha turno com8 viória seguida e pega São Luiz nas quartas do Campeonato Gaúcho

Mesmo jogando com um time reserva, o Internacional fechou com chave de ouro a primeira fase do Campeonato Gaúcho ao vencer por 2 a 1 o Juventude, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 11.ª rodada. Esta foi sua oitava vitória consecutiva, fechando o turno único na liderança isolada, com 28 pontos.

Nas quartas de final, vai enfrentar o São Luiz, de Ijuí, que terminou em oitavo lugar, com 13 pontos, após ganhar por 1 a 0, em casa, do lanterna rebaixado Santa Cruz.

Dono da melhor campanha, o Internacional terá vantagem nos próximos confrontos, a começar pelas quartas quando fará apenas um jogo como mandante, portanto, no Beira-Rio, e ainda tendo a vantagem do empate para ir às semifinais.

A campanha do Inter é excelente, com nove vitórias, um empate e uma derrota. São 21 gols marcados e apenas sete sofridos. O Juventude, sem vencer há seis rodadas, terminou com 15 pontos, em quinto lugar e vai pegar o Guarany, em Bagé, que terminou em quarto, com 16.

O primeiro tempo foi disputado num ritmo lento, mas com predomínio do Internacional que fez o primeiro gol aos 22 minutos. Lucca ajeitou para o chute de Hyoran, que desviou na defesa e enganou o goleiro Lucas Wingert.

O segundo tempo começou acelerado, com o Internacional ampliando o placar logo aos 18 segundos. Lucca ligou Gustavo Prado pelo lado direito e este fez o levantamento alto na área. No segundo pau, Wesley apareceu e testou de cima para baixo. Final: 2 a 1 para o Inter e mais um triunfo no torneio.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 2 INTERNACIONAL

JUVENTUDE - Lucas Wingert; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Luis Oyama (Lucas Barbosa), Jadson, Luis Mandaca (Edson Carioca) e Jean Carlos (Nenê); Erick Farias (Kleiton) e Gilberto (Rildo). Técnico: Roger Machado.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bustos (Aránguiz), Vitão, Igor Ramos e Robert Renan; Bruno Gomes (Renê), Rômulo, Hyoran (Wanderson) e Gustavo Prado (Bruno Henrique); Lucca e Wesley (Alan Patrick). Técnico: Lucho Gonzalez (auxiliar).

GOLS - Hyoran, aos 22 minutos do primeiro tempo. Wesley, aos 18 segundos e Jadson, aos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas e Zé Marcos (Juventude). Alan Patrick (Internacional).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).