António Oliveira se diz satisfeito no Corinthians: 'Sofrimento não tira brilho da vitória'

O técnico do Corinthians, António Oliveira, afirmou que ficou satifeito com o desempenho da equipe contra o Santo André neste sábado na Neo Química Arena. O time da casa chegou a abrir 2 a 0, permitiu o empate e conseguiu a vitória com um gol nos acréscimos. "Poderíamos ter evitado o sofrimento, mas isso não tira o brilho da vitória de um grupo que nunca desistiu", afirmou o técnico português. "Fizemos a nossa parte."

Apesar da vitória, o Corinthians não depende apenas de si para se classificar para a próxima fase do Paulista. O time torce para Mirassol e Inter de Limeiras não vençam seus próximos confrontos. "Sempre disse que as contas faríamos no fim", disse o técnico que assumiu quando o Corinthians brigava contra o rebaixamento. "Importante é fazer nossa parte."

Oliveira classificou que seu time fez contra o Santo André "um jogo muito equilibrado", bem diferente do que aconteceu na derrota contra a Ponte Preta, partida na qual segundo ele o rival "abdicou de jogar".

Questionado a razão pela qual o time perdeu rendimento no segundo tempo, Oliveira rebateu citando dados estatísticos. "É importante ler os números para uma análise honesta. Finalizamos mais no segundo tempo", afirmou ele, ressaltando novamente que o Corinthians foi uma equipe equilibrada "do princípio ao fim". "O adversário também joga. Em alguns momentos erramos na questão técnica, mas nunca deixamos de jogar."

António Oliveira também se mostrou satisfeito com o desempenho defensivo da equipe, apesar de sofrer dois gols de uma equipe que tem o segundo pior ataque do campeonato, com 7 marcados em 11 jogos. "Defender sem bola é uma arte. Eles conseguiram três arremates à baliza. Não vamos conseguir fechar todas as bolas."

Na última rodada do Paulista, o Corinthians enfrenta o Água Santa fora de casa. Além de vencer, o time de Antonio Oliveira precisa torcer contra Mirassol e Inter de Limeira.