Botafogo faz clássico com o Fluminense em última cartada para avançar no Carioca

Fluminense e Botafogo protagonizam neste domingo, às 16h, no Maracanã, o último clássico da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Com o título simbólico da fase conquistado pelo Flamengo, o tricolor busca terminar na vice-liderança. Enquanto isso, o alvinegro é obrigado a vencer para ter chance de avançar às semifinais, já que começou a rodada fora do G-4.

O Fluminense ocupa o segundo lugar com 21 pontos, mesmo número do terceiro colocado Nova Iguaçu, vencendo no saldo de gols (8 a 4). Terminar em segundo é importante para decidir a semifinal como mandante.

Para o Botafogo é um confronto de "vida ou morte" para evitar ficar fora das semifinais pelo segundo ano consecutivo. Com 17 pontos em quinto lugar, briga pela última vaga com o Vasco, quarto colocado com 19. Assim, precisa obrigatoriamente vencer e torcer por um tropeço (empate ou derrota) do rival cruzmaltino diante da Portuguesa, em São Januário, às 18h10.

Na quinta-feira, o Fluminense conquistou mais um título inédito ao vencer a LDU por 2 a 0 no Maracanã e faturar a Recopa, mesmo com um jogador a menos nos minutos finais, revertendo a derrota por 1 a 0 em Quito. O time finalmente enterrou um dos seus maiores fantasmas, já que havia perdido dois títulos para a LDU: Libertadores, em 2008, e Sul-Americana, em 2009.

Fernando Diniz não deve entrar com um time totalmente reserva, mas pode começar com alguns titulares no banco de reservas por conta do desgaste físico. Marcelo, por exemplo, que jogou no sacrifício, com dores no tendão, deve ser poupado. Diogo Barbosa segue como titular na lateral-esquerda.

Na outra lateral, Guga pode ganhar nova chance na vaga de Samuel Xavier. No meio-campo, Renato Augusto é opção para começar, deixando Ganso no banco. No ataque, John Kennedy e Douglas Costa são opções para revezamento.

O Botafogo ao menos chega com confiança elevada após golear o Aurora, da Bolívia, por 6 a 0, na última quarta-feira, garantindo classificação à terceira fase da Copa Libertadores da América, última antes da fase de grupos. O time carioca duelará por uma vaga com o Red Bull Bragantino.

Ainda à procura de um treinador, o Botafogo segue com comando do auxiliar Fábio Matias. Os jogos contra o Red Bull Bragantino foram marcados para as duas próximas quartas-feiras. Mesmo assim, precisará ir com força máxima para o clássico.

Assim, deve manter a base que goleou o Aurora, contando com o retorno do volante Marlon Freitas, que não jogou no meio de semana por conta da morte de um familiar. Na lateral-esquerda, Hugo e Marçal vêm disputando posição.

Fábio Matias destacou a importância dos resultados nos dois jogos que fez e exaltou os atletas. Antes da goleada, ainda venceu o Audax no Carioca por 2 a 0. "Essa função que eu exerço facilita muito a observação. Estou em torno de 40 dias observando e em contato com os atletas. Tenho que aproveitar da melhor forma, viver e respirar isso. O principal que temos que valorizar são os atletas. Só estou aqui por conta deles", agradeceu.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X BOTAFOGO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto; Arias, Germán Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino. Técnico: Fábio Matias (interino).

ÁRBITRO - Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).