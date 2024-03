Santos tenta 3 pontos em Bragança para pressionar Palmeiras pela liderança geral do Paulistão

Classificado com folga para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos vai em busca da oitava vitória na competição, neste domingo, às 18 horas, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, para impor pressão ao Palmeiras. Os dois velhos rivais brigam pela melhor campanha no Estadual, que vai garantir a vantagem de atuar em casa nas próximas fases.

O Santos lidera o Grupo A, com 22 pontos, enquanto o Palmeiras soma 24, na Chave B. O time de Vila Belmiro entra em campo mais 'cedo', às 18 horas, enquanto o time alviverde estará em ação a partir das 20 horas, no MorumBis, contra o São Paulo. A equipe do técnico Fábio Carille precisa dos três pontos para empurrar a 'decisão' para a última rodada no dia 10.

Pela oitava vez seguida, Carille não poderá contar com meia Giuliano, que sofre com uma lesão na panturrilha direita. O jogador poderá retornar na próxima rodada, frente à Inter de Limeira, para ganhar ritmo e entrar em melhor forma nas quartas de final. Em compensação, o treinador santista terá o retorno de Cazares, recuperado de machucado no tornozelo direito.

Do lado do Red Bull Bragantino, o técnico Pedro Caixinha terá a volta do atacante Helinho, que não enfrentou o Ituano na última rodada por estar suspenso. Já Douglas Mendes, Henry Mosquera, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Eduardo Santos e Nathan Camargo continuam em tratamento médico.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SANTOS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Luan Patrick, Léo Realpe e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho (Jadsom); Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

SANTOS - João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Morelos e Pedrinho. Técnico? Fábio Carille.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

HORÁRIO - 18 horas.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).