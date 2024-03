Athletico-PR demite técnico Juan Carlos Osório após 1ª derrota na temporada

Durou pouco a volta do técnico colombiano Juan Carlos Osorio no Brasil. Após dois meses de trabalho, o treinador foi demitido neste domingo, após tropeço no jogo de ida das quartas de finais do Paranaense, para o Londrina, por 1 a 0. Foi a primeira derrota de Osorio à frente do time.

O técnico já não vinha com um bom clima no clube, após subir o tom nas coletivas, principalmente após o fim do clássico contra o Coritiba, onde criticou a performance do time no empate por 1 a 1. Ao todo, foram 12 jogos, com sete vitórias, quatro empates e uma única derrota, além de 12 escalações diferentes. Neste domingo, ele completaria exatos dois meses no comando do clube rubro-negro.

Contratado no início de janeiro, o colombiano assumiu a vaga do interino Wesley Carvalho, que ficou no comando do time praticamente todo o Campeonato Brasileiro e agora retorna para a reta final do estadual, enquanto a diretoria vai ao mercado em busca de um substituto.

Com passagem pelo São Paulo, em 2015, o colombiano gerou uma expectativa alta para a temporada do time paranaense, mas durou dois meses de trabalho. Na partida contra o Londrina, no jogo de ida das quartas de finais, o treinador optou por não escalar o atacante Mastriani, um dos reforços para a temporada. Segundo o treinador, foi uma "opção pessoal". O caso não foi bem visto por parte da diretoria e elenco.

"O Athletico Paranaense informa que Juan Carlos Osorio não é mais o técnico da equipe principal. Os auxiliares técnicos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño também não continuarão no quadro de profissionais do clube. O Athletico Paranaense agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras. Interinamente, a equipe principal será comandada por Wesley Carvalho e Juca Antonello", disse o Athletico em nota.

O jogo de volta contra o Londrina está marcado para o próximo domingo, às 18h30, na Ligga Arena. Para avançar, o Athletico precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será decidida nos pênaltis. A expectativa é que Wesley Carvalho esteja novamente à frente do time no banco de reservas.