Fluminense renova com Keno até 2025 e atacante mira mais títulos na temporada

O Fluminense revelou neste domingo que renovou o vínculo do atacante Keno até dezembro de 2025. Titular e peça fundamental do técnico Fernando Diniz, o jogador esteve no Centro de Treinamento Carlos Castilho, onde comemorou a renovação de contrato, que terminaria no fim da temporada.

"Fico muito feliz com a renovação. Espero que a gente possa fazer em 2024 mais um grande ano como foi em 2023, de muitas vitórias e muitas alegrias. Que a gente possa fazer grandes jogos e conquistar ainda mais títulos", disse o atacante.

Keno desembarcou nas Laranjeiras no início da temporada passada e logo se tornou peça fundamental para o elenco. Autor das duas assistências na final da Copa Libertadores de 2023, o camisa 11 ajudou o Fluminense a conquistar também o Campeonato Carioca (2023), a Taça Guanabara (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024). Ao todo, soma 57 jogos, seis gols e 12 assistências.

Keno é o terceiro jogador a renovar com o Fluminense na temporada. Antes dele, o clube prorrogou os vínculos do lateral Samuel Xavier e do meia Martinelli. O goleiro Fábio, os meias Arias e Ganso, e os atacantes John Kennedy e Cano também já renovaram.

Vice-campeão da Taça Guanabara, atrás apenas do Flamengo, o Fluminense já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca.