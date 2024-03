Gabriel Medina supera franceses, vence ISA Games e conquista vaga olímpica para Paris-2024

Gabriel Medina carimbou neste domingo a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao se sagrar campeão do ISA Games. Após ficar seis meses em 2022 sem competir para cuidar da saúde mental e um ano de 2023, sem muitos brilhos, o brasileiro parece ter recuperado a boa forma com uma exibição de gala para vencer sua primeira competição na temporada.

Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina estava correndo risco de ficar fora da Olimpíada, mas se aproveitou da vaga extra atribuída ao vencedor do ISA Games para deixar o sonho vivo de conquistar uma medalha de ouro em Paris.

Com Gabriel Medina, o Brasil já confirmou cinco surfistas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além dele, já estão classificados: Filipe Toledo e João Chianca, além de Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel na disputa feminina.

Três brasileiros caíram nas ondas de Rastrial, em Porto Rico. Filipe Toledo acabou não conseguindo ter uma grande exibição e acabou sendo eliminado no sábado. Quem também ficou pelo meio do caminho foi Yago Dora, que caiu na primeira bateria da repescagem deste domingo.

A expectativa estava toda sobre Medina e ele deu conta do recado. O brasileiro garantiu 9,00 pontos logo de cara ao aplicar um aéreo na disputa com os franceses Joan Duru e Kauli Vaast, além do marroquino Ramzi Boukhiam.

Medina, no entanto, continuou somando notas baixas e estava na segunda colocação até os minutos finais, quando achou uma esquerda, encaixou cinco manobras e tirou uma nota 7,40 para confirmar o título.

Para confirmar a vaga na Olimpíada, ele precisaria que os franceses não ficassem com o vice-campeonato e deu tudo certo. Ramzi Boukhiam esteve em um grande dia, chegou a liderar a disputa, mas acabou ficando em segundo, o suficiente para colocar Medina em Paris.