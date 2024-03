Bayer Leverkusen vence Colônia por 2 a 0 e abre dez pontos do Bayern de Munique

O Bayer Leverkusen manteve intacta sua liderança no Campeonato Alemão ao chegar a 64 pontos - dez a mais que o vice-líder Bayern de Munique, que tem 54, após vencer o Colônia por 2 a 0 no RheinEnergieStadion. O time da casa está próximo à zona de rebaixamento, em 16º.

O jogo começou muito truncado e com o Colônia marcando muitas faltas no meio de campo, até que o atacante Thielmann foi expulso depois de uma chegada mais forte. A partir daí, só deu Leverkusen durante o jogo.

Com um a mais em campo, o time de Xabi Alonso tomava todas as ações do jogo, encurralando o Colônia em seu campo. Até que aos 37 minutos, Frimpong finalizou dentro da área e abriu o placar com um chute forte.

No segundo tempo, os visitantes mantiveram a pressão sobre os anfitriões, mas isso não impediu o centroavante Adamyan de acertar um chute na trave do goleiro Schwabe.

O Bayer seguiu em cima do Colônia até que aos 27 minutos Grimaldo - depois de muitas tentativas - finalizou de dentro da área após receber assistência do ala Amine Adli.

A essa altura, o Leverkusen mantinha mais de 70% da posse de bola, enquanto cabia ao Colônia apenas se defender. Aos 31, Wirtz finalizou, mas a chance foi defendida pelo goleiro. O técnico Timo Schultz fez algumas alterações, mas foram insuficientes para mudar o panorama do jogo da equipe de Xabi Alonso.