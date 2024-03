Apático, Girona perde para o Mallorca e vê distância para o líder Real Madrid aumentar

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Girona entrou em campo apático e perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Mallorca, neste domingo, no Iberostar Estádio, desperdiçando a chance de encostar no líder Real Madrid. O time permanece nos 59 pontos e agora tem sete de desvantagem para o time do técnico Carlo Ancelotti.

Com dois brasileiros - Yan Couto e Savinho - convocados para os amistosos contra Inglaterra e Espanha em março, o Girona começou o jogo centrado no meio de campo do Mallorca, uma vez que as duas equipes atuavam com linhas baixas, forçando muitos lançamentos diretos.

O Mallorca conseguiu um dos seus seis escanteios do primeiro tempo aos 5 minutos. No bate-rebate, a bola sobrou para o uruguaio Giovanni González, que chutou longe.

O Girona não tentava explorar as brechas na defesa do Mallorca e seguia jogando defensivamente. Até que aos 8 minutos, Ivan Martin recebeu cruzamento e cabeceou sem perigo nas mãos do goleiro Rajkovic.

Com o passar do primeiro tempo, as equipes se soltaram e o jogo ficou mais franco, mas com o Mallorca melhor posicionado no meio de campo em relação ao Girona. Aos 32 minutos, num bate-rebate enfim o Mallorca abriu o placar em chute de Copete: 1 a 0.

O segundo tempo começou com o Girona tentando pressionar o Mallorca em seu campo, mas sem resultados. Logo o time da casa se impôs com uma linha de marcação alta. Com o decorrer do segundo tempo, o Mallorca deu a bola para o Girona e optou por se defender. A estratégia deu certo e o Girona teve de amargar mais uma derrota na competição.

Mais dois jogos também foram disputados neste domingo. O Villarreal massacrou o Granada por 5 a 1 e agora soma 32 pontos. O Atlético de Madrid não teve dificuldade para vencer o Bétis por 2 a 1 e contabiliza 55 pontos na competição.