Nadal perde jogo exibição para Alcaraz, mas mostra evolução física antes de Indian Wells

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz se enfrentaram na noite de domingo em um jogo exibição em Las Vegas, antes da estreia no Masters 1000 de Indian Wells. Os espanhóis estão em fase de recuperação de problemas clínicos e mostraram boa evolução, confiantes de que podem voltar a jogar bem ao longo da semana. No jogo festivo, o tenista mais jovem levou a melhor, com 3/6, 6/4 e 14/12.

Nadal, de 37 anos, não entrava em quadra desde Melbourne, na abertura do ano, quando sentiu uma pequena lesão no quadril que o tirou do Aberto da Austrália e demais competições até então. Ele garante estar pronto para Indian Wells e sonha em fechar mais uma temporada entre os oito melhores.

"Durante o primeiro set, joguei bem melhor que o esperado. Preciso passar mais tempo no circuito, ao menos para treinar com os jogadores profissionais, mesmo que não participe de muitas partidos oficiais", afirmou Nadal. "Isso é o importante agora, estar em ritmo novo. Não pude jogar da forma que esperava e quero voltar bem", disse o dono de 22 títulos em Grand Slam, que vem se preparando forte na Califórnia.

O experiente espanhol já estará em quadra para valer na primeira rodada de Indian Wells, nesta quinta-feira. O adversário ainda não está definido para o segundo torneio da temporada, mas a confiança é grande.

Número 2 do mundo e tentando recuperar a caça ao líder sérvio Novak Djokovic, Alcaraz mostrou estar recuperado do entorse no tornozelo ocorrido na estreia do Rio Open. Sem demonstrar dores e realizando os movimentos normalmente, ele usou a exibição como mais um aprendizado à carreira.

"Rafa é sempre muito especial para mim e tenho aprendido sempre com ele, com seu espírito de luta, que nunca se rende, com seus golpes incríveis de qualquer canto da quadra... Tento incorporar tudo no meu jogo, essa mentalidade de encontrar soluções quando as coisas não vão bem. É admirável e acredito que todos se inspirem nele", afirmou.