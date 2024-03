Tuchel mostra calma antes de decisão, mas pede Bayern determinado: 'Jogar com coragem'

Fora da Copa da Alemanha e com o título do Campeonato Alemão bem distante, o Bayern aposta tudo na Liga dos Campeões para fechar a temporada com nova taça. Mas entrará em campo pressionado nesta terça-feira após levar 1 a 0 na visita à Lazio. Confiante em reviravolta na série, o técnico Thomas Tuchel, com a saída do clube já definida, mostra confiança e pede coragem a seus jogadores.

"Temos de jogar com determinação. Claro que é difícil tornar o jogo atraente quando cada gol pode ser o fator decisivo. Os últimos jogos da Lazio não têm um grande papel para mim, mas os analisamos bem. Temos que começar o jogo com coragem e paixão e continuar assim durante os 90 minutos", afirmou o treinador.

Ciente que atuará sob pressão, o técnico espera contar com as principais peças e adiantou o retorno de Leroy Sané aos titulares. Também deve usar Alphonso Davies desde o início e colocar Gnabry, recuperado de lesão, na reserva.

"A situação é muito clara: um desempenho de ponta também exige pressão. E a pressão é necessária para conseguir atuações extraordinárias", disse Tuchel, garantindo que as arquibancadas do Allianz Arena vão ditar o ritmo para o time dentro de campo.

"Temos que vencer uma equipe bem organizada. Esperamos também pelos torcedores e por um ambiente que nos empurre para que possamos alcançar o nosso objetivo de uma vitória com dois gols de diferença", enfatizou o treinador, clamando por apoio e desconversando sobre a possibilidade de não ganhar títulos nesta reta final de temporada.

"Falar sobre títulos não garante títulos. Precisamos treinar bem hoje (segunda-feira) e jogar bem amanhã (terça). Temos coisas suficientes que podemos fazer melhor", explicou, convicto em melhoras. "Definitivamente precisamos de um estádio cheio de emoção. Cabe a nós transmitir essa emoção para as arquibancadas, pois precisamos de um desempenho de alto nível."