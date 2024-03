Filho de Cristiano Ronaldo vence 1º título com Al-Nassr e levanta taça de campeão

O filho de Cristiano Ronaldo levantou a taça de campeão saudita no melhor estilo "filho de peixe, peixinho é". Aos 13 anos, o garoto foi campeão com o Al-Nassr na categoria sub-13 do campeonato nacional. Ele tem se destacado na categoria de base do clube, que conta o com pai como principal estrela no profissional.

O título já havia sido confirmado há três semanas. A entrega de medalhas e troféu, contudo, aconteceu apenas neste domingo, depois que o Al-Nassr sub-13 venceu o Al Shabab. Cristiano Ronaldo Jr. é capitão da equipe, que também conta com o filho de Sadio Mané, e ficou com a tarefa de erguer a taça.

Com o título, pai e filho igualam o número de títulos com a camisa do Al-Nassr. Enquanto Cristianinho venceu o torneio nacional, CR7 faturou a Liga dos Campeões Árabes, com dois gols na final vencida por 2 a 1 diante do Al-Hilal. No Instagram, o vencedor de cinco bolas de ouro compartilhou uma foto da equipe do filho e escreveu: "Parabéns, time!".

Desde 2018, o menino joga na base dos clubes em que o pai atua. Na época, ele começou na Juventus, da Itália. Em julho de 2021, o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United marcou também a ida do garoto para a base do clube, onde jogou ao lado de Kai Rooney, filho de Wayne Rooney, outro ídolo do clube inglês.

A saída do craque português para o Oriente Médio marcou mais uma mudança também na carreira de Cristiano Ronaldo Jr. O garoto tem características semelhantes com o pai, como o drible e a arrancada veloz. Ele também veste a camisa 7, número ao qual Cristiano Ronaldo fez história no Manchester United, Real Madrid e seleção portuguesa.

Não se sabe se o garoto continuará no Al-Nassr depois de uma cada vez mais próxima aposentadoria do pai, que está com 39 anos. CR7 Jr. já posou em fotos com camisas do Sporting, primeiro clube profissional de Cristiano Ronaldo, e do Paris Saint-Germain, durante treinos particulares.