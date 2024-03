Palmeiras estuda ir à Justiça após diretor do São Paulo xingar o técnico Abel Ferreira

O Palmeiras afirmou que estuda medidas legais contra Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, por chamar o técnico Abel Ferreira, de "português de merda" após empate em 1 a 1 no Morumbis, no domingo.

"Não há justificativa para as palavras baixas e preconceituosas escolhidas pelo dirigente são-paulino com o intuito de depreciar um profissional íntegro e vitorioso, que vive no Brasil há mais de três anos", afirma nota divulgada pelo Palmeiras. "Repudiamos qualquer tipo de discriminação, quanto mais ofensas que incitem a aversão a estrangeiros."

Vídeos mostram Belmonte reclamando, de maneira exaltada, com o árbitro do clássico, Matheus Delgado Candançan, quando xinga o técnico português. O São Paulo alega que o palmeirense Richard Ríos deveria ter sido expulso após falta em Pablo Maia e que o time teve um pênalti não marcado em Luciano.

Após também confrontar Candançan, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que Abel apita jogos do Paulista. O fato também foi citado no comunicado do Palmeiras. "Lamentamos também a postura do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que, em um pronunciamento raivoso na zona mista do estádio, desrespeitou gratuitamente o técnico Abel Ferreira."

O Palmeiras classificou o comportamento de Casares como "inadequado e incompatível" e afirma que "o desequilíbrio, a insensatez e a histeria" potencializam a violência.

A nota cita ainda o ataque ao ônibus da delegação do Fortaleza e a morte de um torcedor em Belo Horizonte. "Neste cenário complexo e desafiador, cabe a quem comanda o compromisso com a responsabilidade, não com o ódio."