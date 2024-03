Guarani terá série de problemas em semana decisiva contra o rebaixamento no Paulistão

Dependendo apenas das próprias forças para se salvar do rebaixamento na última rodada da fase de grupos do Paulistão, o Guarani abriu a semana de olho na partida decisiva contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Brinco de Ouro, no domingo, às 16h, quando acontecem todos os jogos da 12ª e última rodada.

Para o duelo diante do já classificado Red Bull Bragantino, o técnico Claudinei Oliveira um desfalque certo e diversas dúvidas que serão reavaliadas durante a semana. A baixa concreta é o volante Camacho, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP e agora terá que cumprir suspensão automática.

Já o zagueiro Márcio Silva levou uma pancada no joelho esquerdo e está com muitas dores, mas por enquanto não foi vetado pelo Departamento Médico para o duelo. Caso não tenha condições de jogo, Lucas Adell deve começar jogando no setor. O meia Chay e zagueiro Pedro Henrique, que vinham sendo baixa, também serão avaliados.

A situação mais complicada é do atacante Derek, que apesar de ter sido liberado pelo DM para voltar a atuar, tem negociações avançadas para trocar o Guarani pelo Atlético-GO e pode se despedir do time campineiro ainda durante a semana.

Atualmente, o Guarani tem sete pontos somados. Ituano, com seis, e Santo André, com cinco, são rivais diretos na briga contra a degola. Mas, o time campineiro depende apenas das próprias forças para se salvar.