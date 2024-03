Luis Haquín, zagueiro da Ponte Preta, é convocado para a seleção da Bolívia

Além de começar a semana bem perto da classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, a Ponte Preta teve mais uma boa notícia no início da semana. O zagueiro Luis Haquín foi convocado para servir à seleção boliviana na próxima Data Fifa.

Com isso, Haquín servirá o seu país dos dias 22 e 25 de março, quando a seleção da Bolívia irá enfrentar em amistosos as seleções de Argélia e Andorra. O técnico da seleção boliviana é o brasileiro Antônio Carlos Zago.

Mesmo assim, a tendência é que ele não desfalque a Ponte Preta no mata-mata do Paulistão. Caso avance para as quartas de final, a Ponte Preta irá enfrentar o Palmeiras entre os dias 16 e 17 de março. Já às semifinais, acontecem entre os dias 26 e 28, após a Data-Fifa.

Aos 26 anos, Luis Haquín é um dos destaques da seleção boliviana, sendo titular e por vezes capitão. Contratado no início da temporada, o zagueiro já defendeu a Ponte Preta em cinco jogos e no último domingo, contribuiu com uma assistência para o gol de Gabriel Novaes, no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, pelo Paulistão.

O último jogador da Ponte Preta convocado para uma seleção principal foi o goleiro Ivan, em agosto de 2019, quando defendeu as cores da seleção brasileira, também em amistosos. Depois de passar por Corinthians, Zenit, da Rússia e Vasco, agora ele defende o Internacional, porém, está machucado.