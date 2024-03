Luiz Oliveira conquista a primeira vitória do boxe brasileiro no Pré-Olímpico da Itália

O boxe brasileiro começou com vitória sua participação no Pré-Olímpico Mundial, em Busto Arsizio, na Itália. Competindo na categoria até 57kg, Luiz Oliveira, o Bolinha, derrotou, nesta segunda-feira, Munarbek Uulu, do Quirguistão por 4 a 1.

Por uma vaga nas oitavas de final, o brasileiro, que é neto do lendário Servílio de Oliveira, medalha de bronze na Olimpíada do México, em 1968, volta ao ringue na sexta-feira contra o israelense Vladislav Voroshilov. Cada categoria garante quatro vagas na Olimpíada de Paris.

Luiz Oliveira imprimiu ritmo forte no primeiro assalto, com boas combinações. O adversário tentou reequilibrar a disputa no segundo round, mas o brasileiro voltou a ser dominante nos últimos três minutos de combate.

"Conseguimos uma vitória numa luta em que a gente precisava ter um round de forma unânime. Vencemos no primeiro, onde estrategicamente sabíamos que o adversário cadenciava muito. A gente imprimiu um ritmo maior e fizemos com que ele entrasse no nosso ritmo de combate. Administramos essa vantagem sem fazer faltas, pois sabíamos que ele iria jogar muitos golpes e tentar brigar um pouco mais", disse o técnico Vladson Pereira.

Os outros dois brasileiros que estão no Pré-Olímpico estarão em ação nesta terça-feira. Yuri Falcão, irmão dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva, estará em ação frente ao dominicano Alexy Miguel Baez na categoria até 63,5 quilos. Já Wanderson de Oliveira (até 71 kg) vai encarar o neozelandês Wendell Stanley.