A vitória de Thiago Wild sobre o australiano Adam Walton foi a única do tênis brasileiro, nesta segunda-feira, no qualificatório do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Laura Pigossi e Felipe Meligeni foram derrotados.

Pigossi tomou uma virada da colombiana Camila Osório. A brasileira venceu o primeiro set por 6/4, mas perdeu os dois seguintes por 6/3 e 6/4.

Meligeni não deu muito trabalho para o norte-americano Nicolas Moreno de Alboran, ao perder por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Já Wild volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar o britânico Liam Broady, às 15h. Uma vitória garante o brasileiro na chave principal do torneio americano.