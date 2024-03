São Paulo x Palmeiras: áudio revela diálogo entre árbitro e VAR em pênalti sobre Murilo

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta segunda-feira, a análise do VAR sobre um dos lances polêmicos do clássico entre São Paulo e Palmeiras, no MorumBis, pelo Paulistão. O lance em questão culminou em pênalti e no empate da equipe alviverde com o time da casa.

Comandada por Matheus Delgado Candançan, a atuação da arbitragem e do VAR - liderado por Daiane Muniz - foi questionada tanto nos vestiários, quanto nas redes sociais. Durante o lance em que a bola foi levantada na área, Murilo cabeceia e, em seguida, o goleiro Rafael acerta sua cabeça. Nesse momento, o jogador do alviverde caiu e o técnico Abel Ferreira gesticulou com os braços para reclamar com o juiz.

O áudio mostra o processo de análise do lance pelo VAR, que durou quase três minutos. A conversa entre Candançan e o VAR mostra uma constatação inicial do árbitro de que havia sido um lance normal. "Para mim o goleiro toca claramente a bola", disse. Enquanto isso, os integrantes do VAR analisam outros ângulos. Daiane, então, aconselha "É falta, o atacante joga a bola e o goleiro chega atrasado de maneira imprudente".

Quando Candançan assiste ao lance de um novo ângulo, ele constata que o goleiro acertou a cabeça do zagueiro: "Essa mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola, e o Rafael acerta ele". Assim, ele assinalou o pênalti e deu cartão amarelo para Rafael.

O pênalti para o Palmeiras culminou no gol de Raphael Veiga e empatou o Choque-Rei pelo placar de 1 a 1.