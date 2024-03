Torcida do Internacional lota aeroporto para recepção de gala ao colombiano Borré

O colombiano Rafael Borré teve uma recepção de gala em seu desembarque no Brasil, neste terça-feira, para defender as cores do Internacional. O atacante chegou em Porto Alegre no começo da tarde e viu uma multidão à espera no aeroporto Salgado Filho, que parecia as arquibancadas do beira-rio..

Sob os gritos de "ole, lê, ola, lá, Borre vem aí, e o bicho vai pegar", o reforço chegou sorridente e viu que já é um ídolo mesmo antes de estrear. Muitos torcedores vestiam a camisa 19, com o nome de Borré às costas.

"Oi torcida colorada, já estou em Porto Alegre. Quero mandar uma saudação grande, obrigado por todo o carinho e vamos, Inter", afirmou o reforço, que fez questão de exibir o escudo da nova equipe, mostrando felicidade por jogar no Brasil.

A festa vermelha foi bonita, com mulheres, crianças, famílias inteiras, cantoria em alto e bom som, gente pulando, gritos de guerra, as tradicionais músicas de arquibancada que empurram o Internacional e fogos, bandeiras e sinalizadores. O atacante foi saudado como uma conquista de título.

Contratado do Eintracht Frankfurt, Borré estava servindo o Werder Bremen, mas viu o Internacional conseguir antecipar a sua liberação - viria somente em junho - e chega antes do começo do Brasileirão para reforçar o clube. O atacante se torna uma boa "dor de cabeça" ao técnico Eduardo Coudet.

Com grandes peças ofensivas, casos de Enner Valencia, Lucas Alario, Wanderson e Lucca, o treinador precisará de jogo de cintura para armar o sistema ofensivo, já que não abre mão de ter os meias Alan Patrick e Maurício juntos, o que deixam poucas vagas na frente.

Há a possibilidade de o Inter jogar somente com Aranguíz como volante, com Alan Patrick e Maurício ajudando na marcação e com três peças na frente, com Valencia, Wanderson e o canhoto Borré sendo os candidatos às três vagas. Ainda em fase de Adaptação, Alario seria opção no início do Brasileirão, marcado para o segundo fim de semana de abril.