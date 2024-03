Corinthians mira Água Santa no Campeonato Paulista de olho em duelo pela Copa do Brasil

O Corinthians treinou na manhã desta terça-feira com a cabeça já na Copa do Brasil. Eliminado das quartas de final do Campeonato Paulista, o técnico António Oliveira aproveitou a atividade para ajustar o time pensando no torneio nacional.

Com o pensamento no São Bernardo, adversário da segunda fase, o treinador português deu ênfase à preparação física do elenco durante parte do treinamento. Os atletas fizeram um trabalho de força e velocidade antes de iniciar a atividade com bola.

O comandante fez um trabalho técnico para aprimorar os passes e também exercícios em campo reduzido a fim de simular a saída de bola sob pressão tanto na defesa quanto no ataque.

A parte tática foi um complemento. Oliveira fez ajustes de posicionamento dos atletas e trabalhou também a marcação do time e o trabalho de movimentação dos atletas no setor ofensivo.

Preocupado em tornar o Corinthians mais agressivo, Oliveira trabalha com a possibilidade de escalar um meio-campo com Rodrigo Garro e Igor Coronado na armação. O desafio é tornar a equipe equilibrada quando não estiver com a posse de bola.

Nesta quarta-feira, o Corinthians volta a treinar na parte da manhã quando o treinador vai fazer o segundo trabalho preparatório para a despedida da equipe do Paulistão. No domingo, o Corinthians visita o Água Santa pela rodada derradeira da fase de grupos do Estadual.

O confronto com o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil vai ser em partida única. O encontro está marcado para o dia 14 de março (quinta-feira). Inicialmente agendado para o estádio 1º de maio, o local da partida ainda não está definido.