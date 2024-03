Lesão gravíssima em joelho de jogador do Valencia causa comoção: 'Prioridade é voltar a andar'

Mouctar Diakhaby fará cirurgia no joelho nesta quinta-feira. O zagueiro do Valencia sofreu uma lesão grave no empate por 2 a 2 contra o Real Madrid na 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O guineano de 27 anos pode acabar obrigado a se aposentar. O entendimento médico é de que a prioridade é garantir que Diakhaby consiga andar normalmente.

A partida estava próxima do fim quando o Real Madrid ainda buscava o ataque. Tchouaméni corria para alcançar a bola que escapou e sobrou para Diakhaby. O francês, porém, se desequilibrou e caiu em cima da perna do zagueiro. No momento do impacto, o joelho do defensor deslocou, o que causou rompimento dos ligamentos.

O afastamento dos gramados deve ser de um ano, no mínimo. Desde o incidente, Diakhaby estava sob observação médica no Hospital IMED, em Valência, na Espanha, e foi liberado por volta das 8h (horário de Brasília) desta terça-feira. Ele irá até Lyon, na França, para fazer a cirurgia, no Hospital Privado Jean Mermonz. A família do zagueiro vive na cidade francesa.

"Gostaria de agradecer a todos pelas muitas mensagens de apoio que recebi após o jogo contra o Real. Isso me toca e me dá forças nessa provação. Gostaria de agradecer particularmente ao meu clube, bem como a todos os profissionais de saúde que cuidaram de mim muito rapidamente no hospital, com bondade e compaixão. Infelizmente, as lesões fazem parte do jogo e do esporte de alto nível. A luta será longa, mas estou pronto para isso e farei o possível para voltar a campo o mais rápido possível e ainda mais forte", publicou Diakhaby nas redes sociais.

A expressão facial dos jogadores logo após o choque entre os atletas em campo é correspondente à gravidade da lesão. O médico Enrique Gastaldi, especialista em traumatologia esportiva, aponta que o rompimento de ligamentos como o do zagueiro é o tipo de lesão mais grave possível no joelho. "A primeira coisa que há a fazer é com que ele ande", falou para a cadeia de rádio SER, da Espanha.

O traumatólogo e médico pessoal do tenista Carlos Alcaraz, Juan José López Martínez, falou sobre o quadro ao jornal espanhol Estadio Deportivo, também destacando o risco de Diakhaby não voltar a jogar. "Primeiro, é preciso fazer com que o paciente consiga voltar a andar. Esta lesão danifica a cartilagem, sendo uma estrutura que não se regenera", explicou.

LESÃO CHOCOU COMPANHEIROS E ADVERSÁRIOS

Logo após sair de campo, o francês Tchouaméni já parecia abatido pelo lance que causou a lesão no zagueiro. "Lamento muito o que aconteceu, Diakhaby. Desejo-lhe uma rápida recuperação", disse ainda no estádio Mestalla, em Valência.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, contou que a equipe pôde conversar com Diakhaby e lamentar o ocorrido. "As lesões no futebol são bastante frequentes. Estivemos perto dele e o vimos com confiança e entusiasmo. Vai regressar bem e desejamos-lhe o melhor", falou o treinador na coletiva de imprensa antes do jogo contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões.

Ao Marca, da Espanha, uma fonte do Real Madrid relatou o impacto para Tchouaméni. O francês de 24 anos sofreu ao reconhecer a lesão do guineano. "Estava f..... porque viu um companheiro sofrer e viu em primeiro plano, como os demais", disse.

O lance lembra outra cena que chocou quem acompanhava Fluminense x Argentinos Juniors, em agosto de 2023, pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o lateral Marcelo dividiu com o zagueiro Luciano Sánchez, que teve uma luxação no joelho. Sete meses depois, o argentino continua em fase de recuperação após passar por duas cirurgias.