Thiago Wild arrasa britânico e se garante na chave principal de Indian Wells

Melhor tenista do Brasil na atualidade, figurando na 65ª colocação do ranking da ATP, Thiago Wild fez um qualificatório bastante forte e estará na chave principal de Indian Wells após duas belas vitórias. Nesta terça-feira, arrasou o britânico Liam Broady com duplo 6/1 para se garantir pela segunda vez em um Masters 1000 da carreira.

Principal cabeça de chave do qualificatório, Wild já havia passado sem sustos pelo australiano Adam Walton na estreia, com 6/1 e 6/3. Para se garantir, precisou de apenas 55 minutos nesta terça-feira. Ele volta a um Masters 1000 após três anos - jogou em Miami em 2021.

O tenista paranaense foi bastante agressivo nesta terça, criando 11 chances de quebras ao longo dos dois sets. Ele aproveitou cinco break points e praticamente não teve problemas na partida. Broady não aproveitou a única chance de quebra.

Com a queda de Felipe Meligeni na primeira rodada do qualificatório, Wild será o único brasileiro na chave principal e tem tudo para ir longe, já que a estreia deve ser diante de um tenista também vindo da fase de qualificação, na quinta-feira.

Wild começou a partida em alta rotação e, com duas quebras, foi logo abrindo vantagem de 4 a 0. Broady só anotou um ponto nos dois primeiros saques. Após escapar do pneu, viu o brasileiro novamente quebrar e fechar em 6 a 1. A segunda parcial começou diferente, com 1 a 1 no placar. O brasileiro então encaixou cinco pontos seguidos para comemorar a grande vitória por novo 6 a 1.

"Foram duas boas vitórias e estou feliz de ter passado o quali aqui em Indian Wells. Só joguei uma chave de Masters 1000 e perdi na estreia", enfatizou, lembrando de Miami em 2021. "Estou me sentindo bem em quadra, sólido e conseguindo impor meu jogo, mas cada dia é um novo desafio e eu e o Duda (Matos) seguimos trabalhando duro para ter resultados", continuou.

Depois das quartas no Rio Open, Wild esbanja confiança que pode fazer história já em Indian Wells. "Só posso dizer que sempre tento dar meu máximo. O amadurecimento dentro de quadra vai me fazer ser mais efetivo em cada partida, mais regular e ter mais resultados positivos", afirmou. "Isso é o que buscamos também, além do aprimoramento técnico e físico que faz parte do nosso dia a dia."