Guarani negocia com Atlético-GO troca de Derek por Airton e Rhaldney

O Guarani está focado em escapar do rebaixamento no Paulistão, mas a diretoria já deu início à reformulação no elenco para que não passe o mesmo susto no Campeonato Brasileiro da Série B.

Um dos artilheiros no ano passado, com 10 gols, Derek ainda não marcou em 2024 e tem conversas adiantadas com o Atlético-GO. Dois jogadores seria emprestados ao Guarani na negociação: Rhaldney e Airton, ambos de 25 anos.

O Atlético-GO, onde está desde 2022 é apenas o segundo clube do volante Rhaldney, que surgiu no Náutico. Revelado no Palmeiras, o atacante Airton passou por Oeste, Inter de Limeira, Cruzeiro e Ceará antes de chegar ao clube goiano em 2022.

A comissão técnica do Guarani tinha a expectativa de contar com Derek na 'decisão' de domingo, contra o Red Bull Bragantino. Afastado dos gramados desde o dia 12 de fevereiro, o centroavante de 26 anos foi liberado pelo departamento médico.

No entanto, o Atlético-GO tem pressa para fechar a negociação, pois a janela de transferência fecha nesta quinta-feira.

Na lanterna do Grupo B do Paulistão, com 7 pontos, o Guarani recebe o Red Bull Bragantino e escapa do rebaixamento com uma vitória. Em caso de empate ou derrota, precisa torcer por tropeços de Santo André e Ituano.